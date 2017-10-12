В главной базе Северного флота пройдут «Командирские старты»

Завтра в главной базе Северного флота – Североморске начнутся спортивные соревнования офицеров командного профиля под названием «Командирские старты». В них примут участие более 50 военнослужащих командного состава от командиров взводов до командующих объединениями флота.

В течение двух дней офицеры будут сдавать нормативы на силу, быстроту, выносливость и точность. Все упражнения взяты из наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации, а именно: подтягивания на перекладине, отжимания в упоре лёжа, гири, бег и плавание на короткие и длинные дистанции, а также специальное упражнение – стрельба из пистолета Макарова. Итоговым состязанием «Командирских стартов» станет легкоатлетическая эстафета 8 по 400 метров, в которой примут участие команды объединений и соединений Северного флота.

Командирские старты проходят на Северном флоте третий год подряд и уже стали традиционными. Их участники, показавшие наилучшие спортивные результаты, отправятся защищать честь Северного флота на Всеармейских соревнованиях, которые состоятся в ноябре в Москве.

Пресс-служба Северного флота



