Жители Колы могут остаться без инфекционного отделения Кольской ЦРБ

Елена Ястребова.

В Заполярье решается вопрос о закрытии инфекционного отделения Кольской ЦРБ. Построено отделение было 40 лет назад. Но проблема в том, что со временем здание немного перекосило, нет вентиляции, да и летом приходится закрываться из-за небольшой наполняемости населения. Каждый год от этого колоссальные потери - 13 миллионов рублей. На заседании экспертного совета, которое проведут в среду, будет поставлен вопрос, как эту проблему можно решить без потерь — как для местных жителей, так и для работников. Возможно будет поставлен вопрос о сокращении, присоединении или реструктуризации медучреждения. Но если будет решено все-таки закрыть филиал, тогда жителям Колы придется добираться до Мурманска. Займет это не так много времени. Работникам тоже беспокоиться не о чем — они смогут перейти в новое паллиативное отделение. Его планируют открыть уже в следующем году в Коле.