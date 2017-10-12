В г. Апатиты состоятся соревнования по настольному теннису

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы в спортивном зале Апатитского политехнического колледжа имени Голованова Георгия Александровича 13 октября 2017 года состоятся соревнования по настольному теннису по программе 54 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций.

В соревнованиях примут участие сборные команды юношей и девушек из 8 образовательных организаций Мурманской области: Мончегорского политехнического колледжа, Апатитского политехнического колледжа имени Голованова Георгия Александровича, Кандалакшского индустриального колледжа, Кольского транспортного колледжа, Полярнозоринского энергетического колледжа, Оленегорского горно - промышленного колледжа, Северного национального колледжа и Мончегорского СУВУ ЗТ.

Начало соревнований 13 октября 2017 года в 11.00 часов.

Министерство образования и науки Мурманской области