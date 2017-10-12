В России пройдет первая профессиональная олимпиада для студентов

9 октября в Москве презентовали первую профессиональную олимпиаду для студентов «Я - профессионал». В мероприятии принял участие статс-секретарь - заместитель Министра образования и науки Российской Федерации П.С. Зенькович.

В своем выступлении П.С. Зенькович подчеркнул, что проект «Я – профессионал» позволит выявить таланты, даст им возможность развиваться и укрепит связь между студентами и работодателями.

- Такой глобальный проект - это серьезный шаг вперед, который позволит укрепить связь между нашими вузами и работодателями. Это даст нашим студентам перспективу и возможность показать свои амбиции, проявить их, поставить высокие цели, а самое главное – реализовать эти цели, - отметил Павел Станиславович.

Стать участниками олимпиады смогут бакалавры, специалисты и магистры вузов страны. Победители и призеры получат денежные премии, максимальные баллы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и перспективу стажировок в компаниях-партнерах проекта. Одним из главных результатов олимпиады станет появление единой национальной базы «Молодые профессионалы», на которую смогут ориентироваться работодатели. Первый тур олимпиады охватит около 200 тысяч человек.

- Мы будем приветствовать увеличение числа вузов и расширение числа работодателей, участвующих в проекте, - заявил П.С. Зенькович.

Справочно

Проект «Я – профессионал» представляют ведущие российские вузы совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей и др.

Регистрация участников проекта начнется 7 ноября текущего года, отборочный этап запланирован на начало декабря. Очный этап олимпиады на площадках вузов пройдет 27-30 января 2018 года. В феврале 2018 года будут проведены зимние школы. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей пройдет в период с 19 февраля по 2 марта 2018 года.



Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области