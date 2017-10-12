Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
12.10.2017 12:40

В России пройдет первая профессиональная олимпиада для студентов

9 октября в Москве презентовали первую профессиональную олимпиаду для студентов «Я - профессионал». В мероприятии принял участие статс-секретарь - заместитель Министра образования и науки Российской Федерации П.С. Зенькович.

В своем выступлении П.С. Зенькович подчеркнул, что проект «Я – профессионал» позволит выявить таланты, даст им возможность развиваться и укрепит связь между студентами и работодателями.
- Такой глобальный проект - это серьезный шаг вперед, который позволит укрепить связь между нашими вузами и работодателями. Это даст нашим студентам перспективу и возможность показать свои амбиции, проявить их, поставить высокие цели, а самое главное – реализовать эти цели, - отметил Павел Станиславович.
Стать участниками олимпиады смогут бакалавры, специалисты и магистры вузов страны. Победители и призеры получат денежные премии, максимальные баллы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и перспективу стажировок в компаниях-партнерах проекта. Одним из главных результатов олимпиады станет появление единой национальной базы «Молодые профессионалы», на которую смогут ориентироваться работодатели. Первый тур олимпиады охватит около 200 тысяч человек.
- Мы будем приветствовать увеличение числа вузов и расширение числа работодателей, участвующих в проекте, - заявил П.С. Зенькович.
Справочно
Проект «Я – профессионал» представляют ведущие российские вузы совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей и др.
Регистрация участников проекта начнется 7 ноября текущего года, отборочный этап запланирован на начало декабря. Очный этап олимпиады на площадках вузов пройдет 27-30 января 2018 года. В феврале 2018 года будут проведены зимние школы. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей пройдет в период с 19 февраля по 2 марта 2018 года.


Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.92
Евро = 68.5
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.