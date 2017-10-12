Представители Мурманской области примут участие в форуме «Города»

Подведены итоги отбора на Всероссийский молодежный форум «Города», направленный на формирование профессиональных сообществ через вовлечение молодых специалистов в благоустройство территорий России.

Профессиональный подход, творческая составляющая, новаторство и неординарность мыслей стали главными критериями для определения лучших. Среди участников форума – архитекторов, урбанистов, дизайнеров, бренд-менеджеров, IT-специалистов – две представительницы Мурманской области: Молодцова Александра и Мещерякова Анастасия, студентки Мурманского арктического государственного университета.

Теперь они встретятся на площадке для достижения общей цели – разработки новых проектов по развитию городской среды. В этот раз участники будут предлагать решения для благоустройства Ярославской области, так как именно на этой территории пройдет форум.

Всех поделят на 10 команд: в течение четырех дней они совместно с опытными экспертами сформируют варианты развития предложенной им местности. 12 ноября состоится защита разработанных проектов перед компетентным жюри.

Напомним, форум пройдет 9-13 ноября в столице «Золотого кольца России» – Ярославле. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, партнером – федеральный проект «Городские реновации».

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области