Мурманская областная филармония приглашает северян на концерт «Все о любви»

14 октября в 18.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, концертный зал) состоится концерт «Все о любви».

В исполнении молодого петербургского певца и артиста Евгения Южина и мурманского ансамбля русских народных инструментов «Экспромт» прозвучат романсы, зарубежные и советские шлягеры. В репертуаре певца представлены произведения различных стилей и направлений: русский романс, советская эстрада, неаполитанские песни и романсы, классическая камерная музыка, оперное искусство (арии, дуэты и сцены из опер).



Комитет по культуре и искусству Мурманской области