В Мурманске состоится областной конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья «КВН без границ»

14 октября в 15.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, фестивальный зал) пройдет областной конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья «КВН без границ».

Состязаться в юморе будут команды общественных организаций, клубов инвалидов, отделений дневного пребывания молодых инвалидов из Мурманской области. В этом году тема конкурса – «Город на краю земли». Участникам предстоит подготовить приветствие «Где родился – там и пригодился» и музыкальное домашнее задание «Мечты сбываются», принять участие в конкурсе озвучки «А у нас во дворе» и удивить членов жюри веселыми и остроумными шутками. По результатам выступлений команды будут награждены дипломами.

Мероприятие направлено на создание благоприятных условий для развития и реализации творческого потенциала лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области