В Апатитах возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений

В полицию Апатитов поступило сообщение от очевидцев о шумном поведении граждан в квартире по улице Космонавтов.

Прибывшие на место полицейские установили, что в одной из квартир компания распивала спирные напитки. В процессе распития между пожилым мужчиной 1961 года рождения и его знакомым 1990 года рождения началась ссора на почве личных неприязненных отношений. Ссора продолжилась в подъезде, молодой человек толкнул своего оппонента, из-за чего тот упал и покатился по лестничному пролету. В результате падения пенсионер получил переломы ног и был доставлен в медицинское учреждение.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемый утверждал, что толкнул пожилого мужчину не специально, не собираясь ему причинять телесные повреждения. Потерпевший, которого стражи порядка опросили в больнице, версию подозреваемого подтвердил.

По факту в отношении ранее не судимого жителя Апатитов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Апатитский»)