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12.10.2017 16:00

В Мурмашах пройдет областной детский вокальный конкурс сельских культурно-досуговых учреждений «7 нот успеха»

14 октября в 14.00 на базе Дома культуры «Мурмаши» (п. Мурмаши, ул. Кайкова, 26) пройдет областной детский вокальный конкурс сельских культурно-досуговых учреждений «7 нот успеха». Организатором мероприятия выступает Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В мероприятии примут участие вокальные самодеятельные коллективы и солисты муниципальных культурно-досуговых учреждений, а также учреждений образования и дополнительного образования сельских поселений Мурманской области. Участники от 7 до 17 лет представят творческие номера в номинациях «Народный вокал», «Академический вокал» и «Эстрадный вокал».
В рамках мероприятия состоятся игровая программа для участников, мастер-классы и круглый стол для руководителей коллективов.
В 18.00 пройдет торжественная церемония награждения победителей вокального конкурса. По результатам работы членов жюри конкурсантам будут вручены дипломы I, II и III степени, а лучшему исполнителю будет присвоено звание лауреата.
Мероприятие направлено на обмен творческими достижениями и расширение творческих контактов между коллективами, развитие и популяризацию ансамблевого и сольного исполнительства среди детей сельских поселений Мурманской области.


Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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