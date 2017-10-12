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12.10.2017 15:40

Руководителем военного СУ СК РФ по Северному флоту будет осуществлен выезд для личного приема граждан

16 ноября 2017 года руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Яковлевым Александром Юрьевичем будет осуществлен выезд для личного приема граждан.

В указанный день прием будет проводиться:
- в период с 12 до 14 часов по адресу: 
Мурманская область, г. Заозерск, ул. Флотская, д. 2 (помещение военной прокуратуры гарнизона Заозерск);
- в период с 16 до 18 часов по адресу: Мурманская область, 
пгт. Печенга, помещение военного следственного отдела по Печенгскому гарнизону.
В указанное время граждане могут обращаться к руководителю ВСУ по СФ по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.
Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом можно в рабочие дни по телефону: 8 (81537) 4-89-23

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