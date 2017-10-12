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12.10.2017 15:00

Жители Заполярья продолжают переводить предоплату мошенникам

В ОМВД России по ЗАТО Видяево обратился местный житель 1980 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Потерпевший рассказал, что несколько месяцев назад заказал на интернет-сайте автомобильный двигатель на автомобиль «Ланд Крузер Прадо». Неизвестный, представившись продавцом, потребовал предоплату за товар. Житель Видяево перевел на указанный ему расчетный счет 135 тысяч рублей. Однако заказанный и оплаченный товар он так и не получил, в связи с чем обратился в полицию. В ходе проверки полицейские установили, что северянин общался с неизвестным по телефону, зарегистрированному в Приморском крае.

Еще один житель Заполярья также пострадал от действий мошенников. Пенсионер из поселка Мурмаши 1962 года рождения перевел неизвестному лицу в качестве предоплаты 35 тысяч рублей за детали к двигателю на автомобиль «Форд Транзит». В ходе проверки сотрудники полиции установили, что потерпевший общался с лже-продавцом по телефону, зарегистрированному в г. Санкт-Петербурге.

По обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Стоит отметить, что оба потерпевших знали о подобных случаях обмана, однако все равно перевели денежные средства за неполученные товары в качестве предоплаты.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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