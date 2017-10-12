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12.10.2017 14:20

Госавтоинспекция Мончегорского района напоминает о мерах безопасности для детей-пешеходов

С начала учебного года территории Мончегорского района зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали трое несовершеннолетних.

Так, 23 сентября в 22 часа 40 минут на улице Комсомольской водитель автомобиля Рено при повороте направо не уступил дорогу несовершеннолетнему велосипедисту, пересекавшему проезжую часть. В результате ДТП 17-летний велосипедист обслужен амбулаторно.

10 октября года примерно в 8 часов 35 минут в Мончегорске на улице Строительная водитель, управляя автомобилем «Опель Омега», допустил наезд на двух девочек 13 лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия подростки обслужены амбулаторно.

Госавтоинспекция обращается к водителям транспортных средств и напоминает, что вблизи мест большого скопления людей необходимо быть предельно внимательными, особенно если это места скопления несовершеннолетних. К таким местам относятся школы и детские сады, кинотеатры, торговые центры. При приближении к пешеходному переходу необходимо заблаговременно снижать скорость до полной остановки.

Родителям также необходимо напомнить своим детям о безопасном поведении на дороге и вблизи нее. Разъясните ребенку, что переходить дорогу можно, только убедившись в том, что все водители остановились, чтобы пропустить пешехода. Кроме того, повторите правила пересечения проезжей части с велосипедом. Напомните детям, что делать это можно только пешком, и катя велосипед рядом с собой.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД ОМВД России по г. Мончегорску)
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