Митрополит Мурманский и Мончегорский Симон возглавит божественную литургию в домовом храме МГТУ

23 октября 2017 года в храме Святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого) при МГТУ пройдет божественная литургия, которую возглавит епископ Русской православной церкви, Митрополит Мурманский и Мончегорский Симон.

Начало службы в 8:00 – исповедь, в 9:00 – божественная литургия. Приглашаются все желающие. Для верующих проход через КПП будет открыт.

Домовый храм, освященный в честь Святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого) был открыт в университете в 2005 году. Это единственная церковь, открытая при высшем учебном заведении в Мурманской области. Архиерейские службы проходят в домовой церкви МГТУ раз в полугодие.

Mитрополит Мурманский и Мончегорский Симон родился 14 ноября 1949 года в селе Крюково Полтавской области Украины в семье военнослужащего. Окончил военно-медицинский факультет медицинского института города Куйбышева, затем Московскую Духовную Семинарию и Московскую Духовную Академию, став кандидатом богословия. В 1995 году назначен епископом Мурманским и Мончегорским, в 2004 году возведен в сан архиепископа, в 2013 году – в сан митрополита.



Пресс-служба МГТУ