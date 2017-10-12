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12.10.2017 13:20

Митрополит Мурманский и Мончегорский Симон возглавит божественную литургию в домовом храме МГТУ

23 октября 2017 года в храме Святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого) при МГТУ пройдет божественная литургия, которую возглавит епископ Русской православной церкви, Митрополит Мурманский и Мончегорский Симон.

Начало службы в 8:00 – исповедь, в 9:00 – божественная литургия. Приглашаются все желающие. Для верующих проход через КПП будет открыт.
Домовый храм, освященный в честь Святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого) был открыт в университете в 2005 году. Это единственная церковь, открытая при высшем учебном заведении в Мурманской области. Архиерейские службы проходят в домовой церкви МГТУ раз в полугодие.
Mитрополит Мурманский и Мончегорский Симон родился 14 ноября 1949 года в селе Крюково Полтавской области Украины в семье военнослужащего. Окончил военно-медицинский факультет медицинского института города Куйбышева, затем Московскую Духовную Семинарию и Московскую Духовную Академию, став кандидатом богословия. В 1995 году назначен епископом Мурманским и Мончегорским, в 2004 году возведен в сан архиепископа, в 2013 году – в сан митрополита.


Пресс-служба МГТУ
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