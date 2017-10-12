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12.10.2017 13:00

В п. Причальный горел ангар. Эвакуировано два баллона с пропаном

Елена Ястребова.

Вчера вечером в экстренные службы поступила информация о пожаре. На улице Причальная горел ангар. Огнеборцы в составе 13 человек личного состава и 3-х единиц техники оперативно прибыли на место происшествия. Огонь быстро распространился по всей площади, была вероятность угрозы взрыва — в ангаре хранились баллоны с пропаном. К счастью, пожарные вовремя вынесли опасные емкости из помещения. Установка для производства мягкой кровли- «технониколь» и битум сгорели полностью. Обошлось без жертв.
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