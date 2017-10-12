В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 октября.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

09.00 — 16.00, пр. Героев-североморцев, 3 к2, 5 к2, 48, 50

ул. Калинина, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 31А

ул. Шестой комсомольской батареи, 11, 13

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

09.00 — 20.00, ш. Верхнеростинское, 9, 11, 13, 15, 17

С 09.00 12.10.2017 г. до 17.00 13.10.2017 г. — пр. Кольский, 24, 30

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

11.00 — 14.00, ул. Героев Рыбачьего, 35 к1

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

09.00 — 17.00, ул. Хлобыстова, 35

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



Администрация г. Мурманска