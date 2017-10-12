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12.10.2017 08:50

Школьники из Кандалакши примут участие в Мировом чемпионате WorldSkills Competitions Abu Dhabi 2017

Андрей Зайцев.

Призёры чемпионата России среди юниоров WorldSkills - школьники из Кандалакши готовятся к чемпионату мира, который пройдёт уже в этом месяце в Объединённых Арабских Эмиратах. Цель движения  - повышение престижа рабочих профессий, развитие профессионального образования. Заполярные мастера выступают в компетенции "Электромонтажные работы". Позади подготовительный этап во всероссийском детском центре "Смена", в настоящий момент оттачиваются последние элементы на базе Кандалакшского индустриального колледжа.
Член юниорской сборной России WorldSkills-Junior (Кандалакша) Софья Попкова: "Самое сложное - бороться со своими стрессами и страхами. Выступать перед публикой на таких соревнованиях. Когда ты только выходишь на площадку, понимаешь, что сейчас начнут ходить люди, смотреть на тебя, показывать на вас, везде снимают. Это немного стресс. Соревнование большого уровня, очень тяжело, понимаешь, что на тебе большая ответственность лежит".


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