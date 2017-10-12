В гимназии №1 Мурманска организовали отряд юных инспекторов дорожного движения

Илья Комлев.

Первым добровольным помощникам торжественно вручили свидетельства и амуницию. Сотрудники ГИБДД обещают теперь бывать в гимназии чаще. Для ребят отряд - возможность проявить себя и освоить ПДД. Для дорожных полицейских - получить ощутимую поддержку в деле пропаганды безопасного поведения на улицах. Сегодня в образовательных учреждениях Мурманска - 24 таких отряда. В них занимается свыше 350 юных северян.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску: "Такая работа, когда проводится - от ученика к ученику, она больше влияет на них, потому что до них это доносит не взрослый человек, а твой сверстник, твой друг, твой одноклассник. Поэтому они впитывают и забирают намного больше".



