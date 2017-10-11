30 лет российско-норвежского сотрудничества в сфере культуры. Репортаж о первом дне большого форума в Мурманске

Елена Белкина.

"Координаты культуры на Севере". Сегодня в Мурманске открылся Российско-норвежский региональный форум, посвященный 30-летию культурного сотрудничества между Мурманской областью и губернией Финнмарк.

Прелюдией к форуму стало выступление музыкантов, объединенных общим многолетним проектом "Камерроманс". Кларнетистка Анне Роструп приезжает к нам с 91 года, говорит, что стала практически мурманчанкой, обожает русскую музыку и считает культурное сотрудничество наших регионов фантастикой.

Пианист, композитор Петр Макаров: "Нам интересно, как люди из разных стран, разных культур, можно сказать, вместе находят общий язык".

Скрипач Мурманской областной филармонии Евгений Попов: "Для нас каждая встреча - это какой-то праздник, мы дружим вчетвером уже много лет и когда собираемся, совместное творчество нас вдохновляет, мы просто счастливы".

За 30 лет артистам, режиссерам, художникам, библиотекарям, музейщикам удалось создать общее уникальное культурное пространство, не знающее границ, - подчеркнула глава области приветствуя участников форума. Это ставшие традиционными Дни культуры, международные музыкальные, хореографические, литературные фестивали, выставки, спектакли, концерты. Вместе мы отметили 70-летие разгрома немецко-фашистких войск в Заполярье и освобождение от них Северной Норвегии советскими солдатами. Радовались 100-летию Мурманска.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Особенности жизни на Севере предполагает сотрудничество, взаимопонимание и крепкую руку помощи, без этого на Севере не прожить. Наверное, это является основой и для культурного сотрудничества тоже".

И.о. председателя Губернского собрания Финнмарк (Королевство Норвегия) Рагнхильд Вассвик: "Жители Финнмарка очень ждали начала сотрудничества с восточным соседом. Когда оно началось в 1987 году, когда открылись границы все были очень рады. И сейчас сотрудничество только развивается".

Стратегию его продолжения главы двух приграничных регионов обсудили на рабочей встрече. Если раньше планы культурного сотрудничества подписывались на один год, то теперь на три, что позволяет улучшить и финансирование проектов.

Только за последние 5 лет их реализовано 60 на региональном и около 300 на муниципальном уровнях. На первом Арктическом саммите культуры в норвежском Харстаде региональное правительство представило проект "Культурные коды экономики Баренца". Финнмарк не только поддержал его - также как и все губернии Баренцрегиона, но и первым нашел партнеров.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "У нас не бывает не выполненных планов, потому что есть взаимное стремление вот к этому культурному диалогу. Главную задачу мы уже решили, потому что сотрудничество - оно развивается на всех возможных уровнях и параллелях, и вертикалях, и горизонталях".

Руководитель департамента по культуре и окружающей среде губернии Финнмарк (Королевство Норвегия) Туре Гундерсон: "Сотрудничество в культуре - основа основ, и мы будем его продолжать, особенно учитывая такую обстановку в Европе"

Когда искусство меняет мысли и перспективу, культура, способствующая укреплению общественного здоровья, дружба библиотекарей - придержите карусель, мы сядем, театральные проекты - это лишь часть тем, которые обсуждают 130 участников конференции в государственном и частном партнерстве. У мурманского Арктического театра - богатейший опыт такого сотрудничества.

Режиссер Арктического театра Евгений Гоман: "Меня лично интересует взаимодействие с частной культурой Норвегии, у них государственных культурных институций гораздо меньше чем в России, и у них многие культурные проекты организуются частными культурными деятелями, и вот поэтому я здесь"

Международному проекту - конкурсу "Детская рукописная книга" в этом году уже 20 лет и 5 тысяч участников, Финнмарк подключился к нему одним из первых. Гости форума смогли познакомиться с рукотворными чудесами на норвежском и русском языках.

Заместитель директора Мурманской областной детско-юношеской библиотеки Марина Елкина: "Это огромный интерес, детский, юношеский, подростковый. Потому что, на наш взгляд, это прекрасная возможность выявить свои творческие способности в первую очередь, возможно даже - определиться в жизни, потому что такие примеры мы знаем"

Завершился первый день форума уже взрослыми изданиями. В культурно-выставочном центре Русского музея был представлен альбом "Я творю. Я путешествую налегке", рассказывающий о выставке российских и норвежских художников, передвижном проекте мастеров декоративно прикладного искусства.