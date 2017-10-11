Спасатели Северного флота обследуют затонувшую подводную лодку в Мотовском заливе Баренцева моря

Владимир Волков.

Бригаду дизель-электрических подводных лодок Северного флота сегодня привели в полную боеготовность. Таким образом штаб флота провел контрольную проверку за летний период обучения. Командованием поставлены высокие оценки. Лучший результат у экипажа подводной лодки "Магнитогорск". К серьезной операции готовятся и спасатели Северного флота. С помощью беспилотного подводного аппарата на дне Мотовского залива уточнено местоположение советской подлодки проекта 613, затопленной в 60-е годы прошлого века. Долгое время она используется для подготовки водолазов и экипажей спасательных аппаратов. Начатое обследование субмарины проводится для оценки возможностей проведения судоподъемной операции силами Северного флота.





