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11.10.2017 19:10

Спасатели Северного флота обследуют затонувшую подводную лодку в Мотовском заливе Баренцева моря

Владимир Волков.

Бригаду дизель-электрических подводных лодок Северного флота сегодня привели в полную боеготовность. Таким образом штаб флота провел контрольную проверку за летний период обучения. Командованием поставлены высокие оценки. Лучший результат у экипажа подводной лодки "Магнитогорск". К серьезной операции готовятся и спасатели Северного флота. С помощью беспилотного подводного аппарата на дне Мотовского залива уточнено местоположение советской подлодки проекта 613, затопленной в 60-е годы прошлого века. Долгое время она используется для подготовки водолазов и экипажей спасательных аппаратов. Начатое обследование   субмарины проводится для оценки возможностей проведения судоподъемной операции силами Северного флота.


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