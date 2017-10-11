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11.10.2017 19:05

Глава региона Марина Ковтун провела рабочую встречу с министром финансов Мурманской области Еленой Дягилевой

Артем Дашевский.

Сегодня Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с министром финансов Мурманской области Еленой Дягилевой. Глава региона отметила, - осень для ведомства "горячая пора". Впереди корректировка бюджета и планирование главного финансового документа субъекта на ближайшие три года. Работать приходится в непростых условиях. Налоговые поступления вызывают некоторую озабоченность. При этом, задача - безусловное выполнение первоочередных расходных обязательств, главное среди которых - финансовое обеспечение исполнения Указов президента.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Поэтому мы должны работать в условиях жестких, в условиях тех бюджетных ограничений, которые нам установил Минфин. Которые зафиксированы в соглашениях Мурманской области с Министерством финансов".
Руководитель финансового ведомства отметила, что исполнение текущего бюджета идет планово. Дефицит на сегодня составляет чуть менее 5%, что допускается федеральным Минфином. При этом долговая нагрузка на областной бюджет остается на безопасном уровне. Госдолг Мурманской области - порядка 19 миллиардов рублей, более 15 из которых - задолженность перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам.
Министр финансов Мурманской области Елена Дягилева: "Так же стоит отметить по текущему году, что по заключенным контрактам у нас выявился ряд экономии, которая позволяет нам заниматься корректировкой бюджета".

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