Насколько обоснованы результаты годового единовременного перерасчёта за отопление выясняют жители Первомайского округа областного центра

Андрей Зайцев.

Жители ряда домов Первомайского округа Мурманска выясняют, насколько обоснованы результаты сделанного им годового единовременного перерасчёта за отопление. В некоторых случаях итоговые суммы в квитанциях - в пользу собственников, в остальных - отмечены значительные доначисления: от 100 до 200 рублей на квадратный метр.

Блиц: "Но вот сейчас мне пришла квитанция 7138 за отопление. До этого мне приходило 2270, то есть это в несколько раз больше! Но не во столько же раз, не столько же! 100%".

Разобраться в случившемся ещё предстоит. Северяне направили обращения в Государственную жилищную инспекцию, в настоящее время специалисты ведомства проводят проверку перерасчёта, но на сегодня, исходя из опыта предыдущих лет, определенные её результаты уже можно спрогнозировать.

Начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алёна Кузнецова: "Первый год работает дом по нормативу после установки прибора учёта. И через год делает корректировка по итогам работы прибора учёта. И те, которые работают первый год, видимо, часть домов, у них были нормативы меньше, чем реальное потребление многоквартирным домом. Был очень длинный отопительный сезон. Вы сами помните, что мы в прошлом году так же и запустились в начале сентября, а уж закончили в середине июня".





