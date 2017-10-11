Цыгане бросили после инсульта на улице. Волонтеры из Татарстана разыскивают родственников бабушки. Возможно она из Мурманской области

Илья Комлев.

С просьбой помочь к нам обратились наши коллеги из Татарстана. В Казани в приюте для бездомных несколько месяцев живет брошенная цыганами бабушка. Волонтеры, которые пытаются выяснить, где её дом, считают, что какая-то часть биографии Галины (так предположительно зовут женщину) может быть связана с Мурманской областью. Поэтому если кто-то узнает бабушку на экране, сообщите в нашу редакцию. Родилась она, скорее всего с 1939 по 1941 год, фамилия, как предполагают волонтеры, Андриянова. И возможно у нее есть сын.

Волонтер организации "Душа России" Юлия Хакимова: "Предположительно имя - Сергей. Это все со слов цыган. Нам удалось связаться с цыганами оседлыми, которые проживают в республике. С их слов, цыгане завезли в город 18 человек. Где они неизвестно. Для чего? - Они занимались попрошайничеством".

Пожилых людей жалостного вида, в том числе бабушку Галину цыгане заставляли ходить на работу — просить деньги на лечение. Когда женщина перенесла инсульт, ее просто оставили на улице. Казанские волонтеры надеются, что семью ей вернуть удастся. И просят всех быть внимательнее к своим близким.





