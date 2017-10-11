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11.10.2017 18:45

"Молодые & Успешные". Мастер спорта России по кикбоксингу Элина Гисмеева провела встречу с юными северянами

Наталия Бурдина.

Известная мурманская спортсменка Элина Гисмеева встретилась сегодня с юными северянами. Мастер спорта России по кикбоксингу стала гостьей ток-шоу в мурманском Центре "Лапландия". Организовано в рамках регионального образовательного проекта "Молодые и Успешные". С 2015 года дети пообщались с шестью земляками. Среди них врачи, журналисты, артисты, спортсмены, блогеры. Такие встречи с экспертами помогают определиться с будущей профессией, мотивируют их на достижение целей.
Мастер спорта России по кикбоксингу, четырехкратная чемпионкой России по кикбоксингу Элина Гисмеева: "Спорт - это хорошо не только в плане спортивной карьеры и возможности самореализовываться как спортсмену, а в плане общения с другими ребятами, возможностью познакомиться с ребятами со всей России. Узнать, чем они дышат, как они занимаются, чем отличаются их тренерские составы от наших и, наверное, это возможность посмотреть всю Россию, возможно, и мир".
Заниматься кикбоксингом Элина начала с 14 лет. Уже через два года - приняла участие в мировом первенстве, где смогла подняться на высшую ступень пьедестала. Принимает участие в соревнованиях всероссийского и международного уровней. Весной в Грозном победила на Чемпионате страны. И стала уже четырехкратной чемпионкой по кикбоксингу. Сейчас девушка готовится к Чемпионату мира. Он пройдет в Венгрии в ноябре.
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