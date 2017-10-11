Губернатор Марина Ковтун – министру финансов Елене Дягилевой: Перед нами стоит задача безусловного выполнения первоочередных расходных обязательств, главное среди которых – финансовое обеспечение исполнения указов Президента РФ

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с министром финансов Мурманской области Еленой Дягилевой. В эти дни ведомство работает над корректировкой бюджета на текущий год и формированием бюджета на очередные три года.



«Ситуация с налоговыми поступлениями вызывает у нас некоторую озабоченность. При этом перед регионом стоит задача безусловного выполнения первоочередных расходных обязательств, главное среди которых – финансовое обеспечение исполнения указов Президента РФ. Кроме того, мы должны работать в жёстких рамках условий, установленных Минфином России в соглашениях на предоставление Мурманской области бюджетных кредитов и дотации на выравнивание», – обозначила приоритеты глава региона.



Елена Дягилева рассказала, что по итогам девяти месяцев 2017 года исполнение областного бюджета характеризуется небольшим дефицитом в 4,8% к налоговым и неналоговым доходам. При этом долговая нагрузка на областной бюджет остаётся на безопасном уровне. По состоянию на 1 октября 2017 госдолг составляет 19 млрд рублей, из которых 15,2 млрд рублей – задолженность перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам.



Также Елена Дягилева сообщила, что в рамках исполнения поручения главы региона по поиску дополнительных инструментов обеспечения сбалансированности бюджета министерством была проведена оценка рынка государственных ценных бумаг субъектов РФ для определения необходимости выпуска облигаций как одного из более дешевых способов заимствований. В связи с тем, что облигации – это не гибкий финансовый инструмент, сейчас необходимости в выпуске облигаций как дешевого способа заимствований министерство не видит, отметила Елена Дягилева.



Особое внимание на встрече было уделено работе с муниципальными бюджетами. Елена Дягилева проинформировала, что министерство постоянно отслеживает их состояние, оказывает финансовую помощь в целях обеспечения устойчивого исполнения местных бюджетов в виде трансфертов, а также стимулирует максимально рачительный подход к управлению местными бюджетами.





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