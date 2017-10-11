Михаил Виноградов прокомментировал включение Романа Дурягина в президентский кадровый резерв

В обзор фонда "Петербургская политика" "Кадровый резерв 2.0" вошел мурманский политик — заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин.

Мнение экспертов одной из ведущих организаций политологов - это основной кадровый потенциал российских властей на ближайший год. Он позволит омолодить руководство страной и регионами.

Михаил Виноградов - президент фонда "Петербургская политика" прокомментировал:



"В этом году новым трендом стало омоложение или, по меткому определению ушедшего в отставку Рамазана Абдулатипова, "озеленение кадров". Поэтому, в обзор "Петербургской политики" попали политики и чиновники поколения, тем, кому сегодня около 40 лет. Появление в этом обзоре мурманского замгубернатора Романа Дурягина обусловлено его присутствием в списке президентского кадрового резерва. В его активе также присутствие Мурманской области на неплохих позициях в рейтингах финансовой устойчивости".



Ранее сообщалось, что кадровый резерв Кремля усилился Романом Дурягиным.



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