Главный федеральный инспектор по Мурманской области проведет прием граждан в городах Кировске и Апатитах

25 октября 2017 г. главный федеральный инспектор по Мурманской области Маяков Алексей Юрьевич в рамках рабочей поездки проведет прием граждан в городах Кировске и Апатитах.



В г.Кировске прием пройдет с 9 до 11 часов в кабинете №3 администрации города (г.Кировск, пр.Ленина, д.16).



Получить информацию о проведении приема, а также записаться на прием можно в администрации г.Кировска по телефону (881531) 98711-114.



Личный прием проводится по предварительной записи. При записи на личный прием следует указать сведения о себе (ФИО, адрес регистрации, контактный телефон) и содержание вопроса, планируемого к обсуждению в ходе приема. На приеме необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.



/Официальный сайт органов местного самоуправления города Кировска Мурманской области/