Формирование Общественного совета при Министерстве природных ресурсов Мурманской области

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области приглашает вас принять участие в конкурсе по формированию Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Общественный совет формируется при исполнительном органе государственной власти Мурманской области в целях обеспечения участия граждан, общественных и иных организаций в формировании и реализации основных направлений государственной политики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности, а также проведения независимой оценки качества оказания услуг.

Информируем, что порядок формирования Общественных советов при исполнительных органах государственной власти Мурманской области утвержден постановлением Правительства Мурманской области от 08.11.2013 № 650-ПП/16 «Об Общественных советах при исполнительных органах государственной власти Мурманской области».

В соответствии с указанным Порядком членом Общественного совета может стать любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, за исключением:

- членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; членов Правительства Российской Федерации, депутатов Мурманской областной Думы, членов Правительства Мурманской области, судей, иных лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих выборные должности в органах местного самоуправления;

- работников подведомственных учреждений соответствующей сферы деятельности Общественного совета;

- лиц, являющихся действующими членами иных Общественных советов, созданных при органах исполнительной власти;

- лиц, признанных недееспособными на основании решения суда;

- лиц, имеющих непогашенную и неснятую судимость;

- лиц, имеющих двойное гражданство.

Правом выдвижения кандидатов в члены Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области, кроме непосредственно самих граждан, обладают организации всех форм собственности.

Документы принимаются в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в течение 11 рабочих дней с момента размещения данного объявления на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области - http://mpr.gov-murman.ru/ (с 05 по 20 октября 2017 года) по адресу: г. Мурманск, проспект Кольский, д. 1, 3-й этаж, кабинет № 304а.

Подробную информацию об условиях конкурса и перечне документов для участия в конкурсе по формированию Общественного совета можно получить по тел. (8152) 48 67 81 (Бекетова Анастасия Сергеевна).

/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/