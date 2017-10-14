Продолжается прием работ на конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции!»

МВД России совместно с Общественным советом при МВД России в целях повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции ежегодно проводится Всероссийский конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции!». В этом году конкурс приурочен к 300-летию российской полиции, которое отмечается в 2018 году.



К участию в тематическом конкурсе приглашаются дети сотрудников органов внутренних дел в возрасте от 6 до 14 лет. Отразить на листе свое отношение к трудной и ответственной работе родителей-полицейских, портреты своих пап и мам, место их работы, атрибуты, связанные с профессией они могут, используя любую изобразительную технику.



Оценивать работы ребят из нашего региона будет конкурсная комиссия, куда войдут члены Общественного совета при УМВД России по Мурманской области. Итоговое рассмотрение рисунков конкурсантов состоится 6 ноября 2017 года. Три лучшие отобранные работы направят в Москву. Их авторы представят Мурманскую область в финальном этапе конкурса на всероссийском этапе.



Творческие работы с приложением кратких биографических справок об авторах необходимо представить в пресс-службу УМВД России по Мурманской области по адресу г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 5 до 25 октября текущего года. Все работы, поступившие на конкурс, будут размещены на официальном сайте Управления МВД области и в официальных группах областного управления МВД России. Победителей регионального этапа конкурса ждут призы и дипломы за подписью руководства УМВД области. Все участники конкурса получат благодарственные письма.



Телефоны для справок: 8 (8152) 40-80-91, 8 (8152) 40-80-95.







/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/



