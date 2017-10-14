Региональный комитет по ветеринарии отмечен серебряной медалью и дипломом в номинации «За оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза на территории Мурманской области»

Комитет по ветеринарии Мурманской области принял участие в конкурсе, проводимом в рамках 19-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017», на котором отмечен серебряной медалью и дипломом в номинации «За оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза на территории Мурманской области».



В 2017 году в конкурсной программе выставки «Золотая осень» появилась новая номинация «За разработку, производство и внедрение эффективных ветеринарных препаратов, высокую эффективность проведения противоэпизоотических мероприятий на территории субъекта Российской Федерации, ликвидацию, лечение заразных и незаразных болезней животных» и руководством Комитета было принято решение направить на конкурс подтверждающие документы.



ГОУСП «Тулома» являлось неблагополучным по лейкозу крупного рогатого скота с 1976 года. В то время проблема ликвидации лейкоза решалась, в основном, узко специализированными действиями без широкого проведения организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий. Когда в 2003 году при лабораторном мониторинге была выявлена инфицированность вирусом 57 % стада действующая система противолейкозных мероприятий была признана неэффективной.



В 2005 году Комитетом по ветеринарии и охране животного мира Мурманской области была разработана и утверждена региональная целевая программа по ликвидация лейкоза крупного рогатого скота в ГОУСП «Тулома» Мурманской области, в соответствии с которой ветеринарными специалистами планомерно велись оздоровительные мероприятия, направленные на устранение факторов, способствующих распространению вируса лейкоза – замена инфицированного поголовья на здоровое и формирование оздоровленных групп.



В 2013 году мероприятия по ликвидации заболевания в ГОУСП «Тулома» были завершены и область официально объявлена благополучной по лейкозу крупного рогатого скота.



Труд ветеринарных специалистов ГОУСП «Тулома», Кольской районной ветеринарной станции и Комитета по ветеринарии Мурманской области был отмечен Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.



/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /