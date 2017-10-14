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14.10.2017 09:00

Сегодня - 14 октября - состоится Спартакиада пенсионеров Мурманской области

14 октября 2017 года в Легкоатлетическом манеже пройдет Спартакиада пенсионеров Мурманской области, принять участие в которой могут мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет.

Состав команды - 4 мужчины, 4 женщины, 1 представитель команды.

В программе Спартакиады предусмотрены соревнования по таким видам спорта как легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, пулевая стрельба. Также будет организована комбинированная эстафета и тестирование ВФСК "ГТО".

В очередной раз пройдет полюбившаяся многим акция  "Приведи бабушку и дедушку на ГТО". К участию в акции допускаются семейные команды в следующих категориях:
- бабушка (от 50 лет) и ребенок (6-7 лет)
- дедушка (от 55 лет) и ребенок (6-7 лет)
- бабушка, дедушка и ребенок (6-7 лет)
Тестирование выполняется парами и тройками.


/Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области/
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