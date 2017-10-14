В Печенгском районе пройдет Новогодний Арктический Фестиваль

9 и 10 декабря 2017 года Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко в сотрудничестве с администрацией Печенгского района Мурманской области в рамках благотворительной программы развития детского ледового спорта «Добрый лед» проводит на ледовых объектах поселка Никель и города Заполярный - НОВОГОДНИЙ АРКТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ.

«ДОБРЫЙ ЛЕД: ОТ ЗАПОЛЯРЬЯ ДО АМУРА-ИГРЫ ПРИГРАНИЧЬЯ»

Фестиваль состоит из трех компонентов:

1. Детский хоккейный турнир среди команд 2008-2009 г.р.

2. Семейный хоккейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей».

3. Товарищеский матч: сборная БХЛ - сборная г. Мурманска

9 декабря 2017 года

г. Заполярный «Крытый каток» ул. Юбилейная

Детский хоккейный турнир 2008-2009 года.

Участники:

1. Команда Печенгского района

2. п. Спутник

3. Сборная Финляндии

4. Сборная Норвегии

ПРИГЛАШАЮТСЯ КОМАНДЫ НОРВЕГИИ И ФИНЛЯНДИИ. ПИТАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И КОМАНДНЫЕ ПРИЗЫ – за счет программы «Добрый лед».

По окончании турнира возможно посещение музея Ю.А.Гагарина п. Корзуново, Трифонов-Печенгский мужской монастырь п. Луостари.

10 декабря 2017года. 10.00 – 16.00

п. Никель открытый каток ул. Спортивная, д.12

Семейный хоккейный фестиваль «Люблю маму, папу и хоккей»

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!!

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ – КОНЬКИ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!!!

Участники: жители приграничья г. Киркенес (Норвегия), г. Ивало (Финляндия), жители Мурманской области.

Параллельно с проведением фестиваля предлагаются показательные выступления морской пехоты, кинологов с собаками, задержание условного противника, полевая кухня. После окончания фестиваля возможно посещение визит-центра заповедника «Пасвик», историко-краеведческого музея Печенгского района. ПРИЗЫ И ПОДАРКИ ОТ ПРОГРАММЫ «ДОБРЫЙ ЛЕД».

10 декабря 2017 г.. 17.00 – 19.00

г.Заполярный «Крытый каток», ул. Юбилейная

Товарищеский матч: сборная БХЛ - сборная г. Мурманска

Данный проект будет способствовать популяризации детско-юношеского хоккея с шайбой в Северо-Западной части Мурманской области, особенно в его менее развитой части – в приграничном Печенгском районе. Кроме того, такой фестиваль будет способствовать укреплению и развитию дружеских добрососедских отношений между приграничными странами (Россия, Норвегия и Финляндия), даст возможность обмениваться опытом различных тренерских школ хоккея с шайбой.

Контактные телефоны оргкомитета:

Местная администрация: Кирюшкин Виктор Владимирович, +7-921-512-14-15, metallurg_sk@mail.ru

Программа «Добрый лед»: Хомко Елена Владимировна, +7-921-937-08-62, elena.khomko@sportiss.ru



/Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области/