В Печенгском районе пройдет Новогодний Арктический Фестиваль

9 и 10 декабря 2017 года Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко в сотрудничестве с администрацией Печенгского района Мурманской области в рамках благотворительной программы развития детского ледового спорта «Добрый лед» проводит на ледовых объектах поселка Никель и города Заполярный - НОВОГОДНИЙ АРКТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ.
«ДОБРЫЙ ЛЕД: ОТ ЗАПОЛЯРЬЯ ДО АМУРА-ИГРЫ ПРИГРАНИЧЬЯ»
Фестиваль состоит из трех компонентов:
1. Детский хоккейный турнир среди команд 2008-2009 г.р.
2. Семейный хоккейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей».
3. Товарищеский матч: сборная БХЛ - сборная г. Мурманска
9 декабря 2017 года
г. Заполярный «Крытый каток» ул. Юбилейная
Детский хоккейный турнир 2008-2009 года.
Участники:
1. Команда Печенгского района
2. п. Спутник
3. Сборная Финляндии
4. Сборная Норвегии
ПРИГЛАШАЮТСЯ КОМАНДЫ НОРВЕГИИ И ФИНЛЯНДИИ. ПИТАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И КОМАНДНЫЕ ПРИЗЫ – за счет программы «Добрый лед».
По окончании турнира возможно посещение музея Ю.А.Гагарина п. Корзуново, Трифонов-Печенгский мужской монастырь п. Луостари.
10 декабря 2017года. 10.00 – 16.00
п. Никель открытый каток ул. Спортивная, д.12
Семейный хоккейный фестиваль «Люблю маму, папу и хоккей»
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!!
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ – КОНЬКИ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!!!
Участники: жители приграничья г. Киркенес (Норвегия), г. Ивало (Финляндия), жители Мурманской области.
Параллельно с проведением фестиваля предлагаются показательные выступления морской пехоты, кинологов с собаками, задержание условного противника, полевая кухня. После окончания фестиваля возможно посещение визит-центра заповедника «Пасвик», историко-краеведческого музея Печенгского района. ПРИЗЫ И ПОДАРКИ ОТ ПРОГРАММЫ «ДОБРЫЙ ЛЕД».
10 декабря 2017 г.. 17.00 – 19.00
г.Заполярный «Крытый каток», ул. Юбилейная
Товарищеский матч: сборная БХЛ - сборная г. Мурманска
Данный проект будет способствовать популяризации детско-юношеского хоккея с шайбой в Северо-Западной части Мурманской области, особенно в его менее развитой части – в приграничном Печенгском районе. Кроме того, такой фестиваль будет способствовать укреплению и развитию дружеских добрососедских отношений между приграничными странами (Россия, Норвегия и Финляндия), даст возможность обмениваться опытом различных тренерских школ хоккея с шайбой.
Контактные телефоны оргкомитета:
Местная администрация: Кирюшкин Виктор Владимирович, +7-921-512-14-15, metallurg_sk@mail.ru
Программа «Добрый лед»: Хомко Елена Владимировна, +7-921-937-08-62, elena.khomko@sportiss.ru
/Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области/