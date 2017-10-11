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11.10.2017 16:10

Внимание! Идет дополнительный набор в образовательные программы детского технопарка «Кванториум»



Детский технопарк «Кванториум» – это новый российский формат дополнительного образования детей и молодежи в сфере инженерных наук.

Цель детского технопарка – возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства России.

Идет дополнительный набор на обучение в образовательные программы Геоквантума и Hi-tech цеха!

В Геоквантуме ребята получат знания основ картографии, геодезии, спутниковой навигации, аэрокосмического мониторинга и навыки в применении пространственных данных и геоинформационных инструментов, которые позволят им понять основы устройства окружающего мира, законы развития природных явлений. Кванторианцы смогут реализовывать индивидуальные и коллективные проекты в сфере исследования социальной среды и окружающего мира; начать использовать в повседневной жизни навигационные сервисы, космические снимки; собирать данные об объектах на местности с помощью квадрокоптеров. Также в этом направлении ребята приобретут навыки начального программирования и освоят современные «гаджеты».

В Hi-tech ребята смогут изучить основы электротехники и радиоэлектроники, приобретут навыки работы с цифровыми микросхемами, изготовления печатных плат с помощью компьютерных программ, навыки работы радиоэфире, освоите передовые hi-hech технологии. Также кванторианцы научатся работать на дерево- и металлообрабатывающих станках с программным управлением. Программа занятий позволяет расширить технический кругозор, развивать конструкторские способности обучающихся.

Записаться на программы геоквантума и Hi-tech вы можете по телефону: 43-03-21 (методист технопарка «Кванториум» - Аникиева Алина Владимировна).


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