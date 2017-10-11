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11.10.2017 15:51

Север продолжает оставаться территорией мира и доверия – губернатор Марина Ковтун

Перспективы сотрудничества Мурманской области и норвежской губернии Финнмарк обсудили в ходе рабочей встречи глава региона Марина Ковтун и исполняющий обязанности председателя Губернского собрания Финнмарк Рагнхильд Вассвик.

Месяц назад в Норвегии состоялись парламентские выборы, по итогам которых Рунар Шостад, много лет занимавший пост председателя Губернского собрания Финнмарка, был избран в Стортинг. На этом посту его вскоре сменит госпожа Вассвик. Пользуясь случаем, губернатор Марина Ковтун поздравила норвежскую коллегу с грядущим назначением.

В ходе беседы стороны отметили значение межрегионального сотрудничества для жителей обеих территорий.

«Глобальная повестка последних лет не поменяла тона регионального российско-норвежского сотрудничества, и Север продолжает оставаться территорией мира и доверия. Наша задача – сохранить заложенную основу добрососедства и, конечно, найти новые точки соприкосновения», – подчеркнула Марина Ковтун.

По итогам встречи стороны договорились продумать совместные мероприятия, посвящённые значимым для сотрудничества датам: 25-летию со дня подписания Киркенесской декларации, положившей начало Баренцева сотрудничества, и 30-летию со дня подписания договора об установлении дружественных связей между Мурманской областью и губернией Финнмарк.


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