Север продолжает оставаться территорией мира и доверия – губернатор Марина Ковтун

Перспективы сотрудничества Мурманской области и норвежской губернии Финнмарк обсудили в ходе рабочей встречи глава региона Марина Ковтун и исполняющий обязанности председателя Губернского собрания Финнмарк Рагнхильд Вассвик.



Месяц назад в Норвегии состоялись парламентские выборы, по итогам которых Рунар Шостад, много лет занимавший пост председателя Губернского собрания Финнмарка, был избран в Стортинг. На этом посту его вскоре сменит госпожа Вассвик. Пользуясь случаем, губернатор Марина Ковтун поздравила норвежскую коллегу с грядущим назначением.



В ходе беседы стороны отметили значение межрегионального сотрудничества для жителей обеих территорий.



«Глобальная повестка последних лет не поменяла тона регионального российско-норвежского сотрудничества, и Север продолжает оставаться территорией мира и доверия. Наша задача – сохранить заложенную основу добрососедства и, конечно, найти новые точки соприкосновения», – подчеркнула Марина Ковтун.



По итогам встречи стороны договорились продумать совместные мероприятия, посвящённые значимым для сотрудничества датам: 25-летию со дня подписания Киркенесской декларации, положившей начало Баренцева сотрудничества, и 30-летию со дня подписания договора об установлении дружественных связей между Мурманской областью и губернией Финнмарк.





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