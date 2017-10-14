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14.10.2017 10:00

Тренеры Центра психологической помощи и социальной адаптации «Форсайт» проведут семинар для специалистов по работе с молодежью

21-22 ноября в Никеле (ул. Печенгская, 1а, «Историко-краеведческий музей Печенгского района») будет проходить семинар по теме «Инструменты профилактики девиантного поведения и социальной дезадаптации. Компетенции специалистов, работающих с молодёжью».

Семинар предназначен для специалистов органов по делам молодёжи, образования, культуры, физической культуры и подведомственных им учреждений – педагогов, специалистов по работе с молодёжью, социальных педагогов, психологов; представителей общественных организаций.

Ведущей семинара выступит Анастасия Маскаева (Санкт-Петербург), координатор социальных проектов, психолог, тренер АНО «Центр психологической помощи и социальной адаптации, поддержки добровольчества и профессионального развития специалистов помогающих профессий «Форсайт». В качестве соведущей семинара будет выступать Наталья Гликман (Санкт-Петербург), психолог, тренер АНО «Центр психологической помощи и социальной адаптации, поддержки добровольчества и профессионального развития специалистов помогающих профессий «Форсайт».

Семинар будет проходить 21 ноября с 12.00 до 19.00 (регистрация с 11.00 до 12.00), 22 ноября – с 11.00 до 18.00.

Анкеты-заявки установленной формы на участие в семинаре принимаются на адрес электронной почты: dremlyuga-murmansk@yandex.ru до 18 октября. Также необходимо продублировать заявку в АИС «Молодёжь России».

Подробная информация о семинаре и условиях участия в нем размещена на молодежном сайте Мурманской области «Чердак».

Семинар проводится в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы.

Контактный телефон 8(8152) 44-17-06 – Александр Каширин, главный специалист отдела по делам молодёжи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.


/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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