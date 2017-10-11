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11.10.2017 14:47

Вопросы природоохранной деятельности и экологической безопасности стали основной темой Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества

VII Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества проходили в этом году в визит-центре заповедника «Пасвик». Встреча была посвящена вопросам международного сотрудничества в сфере природоохранной деятельности и экологической безопасности на приграничных территориях.

VII Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества собрали на своей площадке порядка 150 участников из России, Норвегии, Финляндии, Швеции. Помимо представителей исполнительных органов государственной власти Мурманской области и муниципалитетов региона, в мероприятии приняли участие директор Фонда по поддержке социальных проектов Агентства стратегических инициатив, президент Бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей Евгения Шохина, сопредседатель – статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров, президент Межрегиональной общественной организации по обеспечению правовой защиты охраны окружающей среды «Национальный экологический порядок» Игорь Зунтов.

С норвежской стороны на VII Днях российско-норвежского приграничного сотрудничества присутствовали Генеральный консул Королевства Норвегия в городе Мурманске Эрик Сведал, мэр коммуны Сёр-Варангер Рюне Рафаэльсен, а также представители Норвежского Баренцева секретариата и других международных организаций.

Традиционно в мероприятии приняли участие представители Финляндии: заведующий Мурманским отделением Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Сари Кантола, а также делегация коммуны Инари во главе с первым заместителем председателя муниципального совета Тони Санилой.

Итоговым документом VII Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества стала резолюция, в которой отмечается положительный опыт сотрудничества на приграничных территориях Российской Федерации и Королевства Норвегия как по линии двусторонних контактов, так и в рамках многостороннего Баренцева/Евроарктического сотрудничества. Кроме того, в документе предлагается в качестве приоритетных тем в 2018 году для VIII Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества выбрать вопросы развития региональной инфраструктуры, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона.

С резолюцией мероприятия можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области.


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