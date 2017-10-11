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11.10.2017 15:25

В заполярной столице ставится точка в дорожной ремонтной кампании - 2017. Изначальный план перевыполнен

Андрей Зайцев.

В областном центре ставится точка в сезоне ремонта дорог. Последний участок - улица Карла Маркса - 45-й в списке обновлённых объектов дорожной инфраструктуры. Прежнее покрытие уже снято, заменены люки по проезжей части, демонтирован старый бортовой камень. Но главная особенность этих работ - устройство парковочных карманов. Дорогу расширили, что в  данной части города очень актуально. Практически центр города с большим количеством магазинов, медицинских, культурных и спортивных учреждений.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Конечно, здесь нужно было навести порядок. Запретить парковку при наличии большого количества магазинов, общественных зданий, конечно, нельзя было. Поэтому нашли такое решение - расширить эту улицу с организацией дополнительных парковочных мест. Для центра города это очень важно".
На начало года город планировал привести в порядок около 200 тысяч квадратных метров дорожной сети. Но смогли сэкономить в результате конкурсных процедур. В итоге дополнительно отремонтировали ещё 40 тысяч. Последний объект должны завершить на следующей неделе.
Представитель подрядной организации Азер Махмудов: "В сроках идём, по графику идём, даже раньше графика. Погодные условия заставляют нас усиленно работать. Все демонтажные работы сделаны. Сегодня начинаем бортовой камень устанавливать. Думаю, к понедельнику весь объект готов будет к асфальтированию".


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