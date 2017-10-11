Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
11.10.2017 13:53

Ансамбль танца «Радость» Дворца культуры и народного творчества имени Кирова стал дипломантом Всероссийского фестиваля русского народного танца

Во Владимире завершился Всероссийский фестиваль русского народного танца на приз имени Т.А. Устиновой «По всей России водят хороводы».

Лучшие профессиональные и любительские коллективы из Владимирской, Мурманской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Тверской, Челябинской и Ярославской областей продемонстрировали мастерство танцевального искусства. 

Мурманскую область на конкурсе представил заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. За хореографические композиции «Ельнинская напарочка», «Не хорош» и «Валенки» ансамбль танца «Радость» был удостоен диплома II степени. 

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.07
Евро = 68.36
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.