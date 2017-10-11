В Мурманске завершается сезон фонтанов

Наталия Бурдина.

Все они отработали без сбоев. Случаев вандализма тоже не было. До конца недели специалисты разберут водные конструкции. Всего в парках и скверах их шесть. Сегодня подошла очередь фонтана на Семеновском озере. Элементы сняты и отправлены в хранилище. Раму, на которой держатся детали, опустят на дно. Зимой температура воды +2, 3 градуса. При таких условиях нержавеющему металлу коррозия не грозит. Несколько месяцев уйдет на ревизию конструкций. В июне этот фонтан, как и другие, снова включат. Но уже в декабре на месте водных украшений появятся световые.

Директор МАУК "Мурманские городские парки и скверы" Александр Накай: "До конца этой недели мы уже на Ленинградской займемся нашим фонтанным комплексом, сливать воду и будем подводить его, утепление будем проводить. Также и на Пяти Углах, будем также полностью демонтаж, форсунки снимаются все полностью, рама тоже там снимается, остается только наша чаша, ее утепляем".