Сегодня в Мурманске открылся Российско-норвежский региональный форум "Координаты культуры на Севере"

Елена Белкина.

"Координаты культуры на Севере". Сегодня в Мурманске открылся Российско-норвежский региональный форум, посвященный 30-летию культурного сотрудничества между Мурманской областью и губернией Финнмарк.

Праздник культуры начался с выступления наших и норвежских музыкантов, объединенных проектом "Камерроманс". За 30 лет артистам, режиссерам, художникам, библиотекарям, музейщикам удалось создать общее культурное пространство, не знающее границ. Сегодня в международном форуме принимает участие 130 человек, которым предстоит обсудить опыт и актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества.

Во время торжественной церемонии открытия их приветствовали главы двух губерний-соседок - Марина Ковтун и Рагнхильд Вассвик, которые подчеркнули что именно культура с ее уникальным языком, не требующим перевода стала локомотивом приграничного сотрудничества.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Особенности жизни на Севере предполагает сотрудничество, взаимопонимание и крепкую руку помощи, без этого на Севере не прожить. Наверное, это является основой и для культурного сотрудничества тоже. У нас много планов впереди, поскольку культура помогает лучше понять друг друга, помогает лучше понимать характер человека - независимо от того, какую сторону границы он живет. Это очень ценно для нас".

И.о. председателя Губернского собрания Финнмарка (Королевство Норвегия) Рагнхильд Вассвик: "Наши люди, жители Финнмарка, очень ждали начала сотрудничества с восточным соседом и когда оно наконец началось в 1987 году, когда открылись границы, все были очень рады и с удовольствием стали общаться друг с другом. И сейчас сотрудничество только развивается.

В рамках форума культуры Марина Ковтун и Рагнхильд Вассвик провели рабочую встречу, на которой обсудили стратегию и планы сотрудничества. Если раньше они заключались на год, то теперь это трехлетнее планирование. Только за последние 5 лет было реализовано 60 региональных и около 300 муниципальных проектов.