В мурманских детских садах начали работать центры игровой поддержки ребенка

Анастасия Русинова.

В мурманских детских садах - после летнего перерыва - начали работать центры игровой поддержки ребенка. В них приходят дети - от 6 месяцев до 3 лет, - которые еще не посещают детский сад. В 122 детском саду Мурманска такой центр работает уже 4 года, его услугами пользуются около 30 семей. Здесь вместе с родителями дети учатся общаться со сверстниками, привыкают к новой обстановке. Все это под руководством опытных воспитателей, психологов, инструкторов по физкультуре и логопедов.

Депутат Совета депутатов г. Мурманска Любовь Малыгина: "Я считаю, что подобные центры должны быть, потому что они способствуют и интеллектуальному развитию и их игровой деятельности и тому общению, которое в любом возрасте в любом случае необходимо".

Все занятия проходят в адаптированной для возраста форме. В программе - музыкальные подвижные игры. Также специалисты уделяют внимание интеллектуальному, речевому и эстетическому развитию детей. Сегодня в Мурманске центры игровой поддержки работают в 16 дошкольных учреждениях. В них занимаются почти 400 малышей. Число желающих растет с каждым годом. Все услуги в центрах предоставляются абсолютно бесплатно.

Начальник сектора дошкольного образования комитета по образованию администрации г. Мурманска Ольга Кожина: "Кроме центров игровой поддержки детей еще в 15 учреждениях у нас еще оказывается консультативная помощь родителям. Перечень садов где есть центры поддержки, консультативные центры, он весь есть у нас на образовательном портале".