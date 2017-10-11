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11.10.2017 17:50

Урок мужества в Управлении Росгвардии

На базе Управления Росгвардии Мурманской области прошла рабочая встреча председателя Совета ветеранов Росгвардии по Мурманской области Андрея Рудова и председателя областного совета ветеранов ОВД Владимира Котова. На встрече ветераны правоохранительных ведомств разработали и утвердили порядок патриотической работы с подрастающим поколением, а также с молодыми сотрудниками, недавно пришедшими на службу.
Завершением рабочей встречи стал «урок мужества», который почетные ветераны провели для учеников школы 23 города Мурманска и для сотрудников Росгвардии, проходящих подготовку в учебном центре.
Во время «урока мужества» школьники смогли увидеть экспозиции, демонстрирующие повседневную и боевую деятельность, а также подвиги бойцов Росгвардии и сотрудников внутренних дел. Особое внимание молодых сотрудников Росгвардии привлек стенд о героях времен Великой Отечественной войны.
Подводя итоги «урока мужества», Андрей Рудов и Владимир Котов выразили надежду, что все собравшиеся станут достойными представителями Росгвардии и настоящими патриотами своей страны.
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