Специалисты Мончегорской городской ветеринарной станции повысили квалификацию на международном форуме в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершилась международная научно-практическая конференция «Балтийский форум ветеринарной медицины и продовольственной безопасности – 2017», основателем которой является «Фонд развития ветеринарии».

Фонд возник как организация, помогающая врачам повышать свою квалификацию, укреплять авторитет и престиж ветеринарной службы, проводить просветительскую работу среди ветеринарных специалистов, вести научно-исследовательские разработки и внедрять их в практику.

В работе конференции приняли участие специалисты Мончегорской городской ветеринарной станции. Теперь им предстоит на практике применять эффективные методы диагностики и терапии, полученные на мастер-классах по кардиологии, хирургии и по лечению болезней кошек.

/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /