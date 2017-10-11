Елена Белкина, Владимир Костров.

В Мурманске проходит Российско-норвежский региональный форум "Координаты культуры на Севере", посвященный 30-летию культурного сотрудничества между Мурманской областью и губернией Финнмарк. Мероприятие открыла глава региона Марина Ковтун. Работа предусматривает пленарный и секционный формат. В центре внимания участников - опыт и актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей. Особое внимание уделено профилактике здорового образа жизни средствами культуры и спорта. Форум продлится два дня. Гостей ждёт яркая и насыщенная программа.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Культура помогает понять лучше друг друга, помогает лучше понимать характер того или иного человека, независимо от того — в какой стороне от границы он живет".