В региональном управлении СКР состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное подведению итогов работы за 9 месяцев 2017 года

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоялось очередное заседание коллегии под председательством и.о. руководителя следственного управления А.А. Ефремова по итогам оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2017 года, эффективности принимаемых мер по повышению качества и результативности следственной работы.

В заседании коллегии также приняли участие члены коллегии следственного управления, руководители и сотрудники подразделений аппарата следственного управления, руководители территориальных следственных отделов и их заместители.

Открыл заседание и.о. руководителя следственного управления. В своем докладе А.А. Ефремов отметил, что в истекшем периоде 2017 года усилия аппарата следственного управления и следственных отделов были сосредоточены на обеспечении поставленных перед Следственным комитетом Российской Федерации задач в сфере уголовного судопроизводства. Кроме того, в своем выступлении он отметил как положительные аспекты деятельности следственного управления за истекший период, так и обозначил проблемные вопросы. После этого с докладами выступили руководители отделов процессуального контроля, криминалистики, по приему граждан и документационному обеспечению.

В рамках коллегии стороны обсудили результаты работы по раскрытию и расследованию уголовных дел о преступлениях прошлых лет. Отмечено, что раскрытие и расследование преступлений прошлых лет является одной из первостепенных задач следственных органов. Так, за 9 месяцев 2017 года раскрыто уже 26 подобных преступлений, 4 из которых по фактам умышленных убийств.

Также, на заседании обсуждено состояние работы по рассмотрению обращений и приему граждан в СУ СК России по Мурманской области. Так, за 9 месяцев 2017 года в следственном управлении и его территориальных подразделениях принято на личном приеме 400 граждан, из них лично руководителем следственного управления – 65. Особое внимание уделялось проведению личных приемов граждан по вопросам, связанным с противодействием коррупции, нарушения трудовых прав граждан на своевременную оплату труда, ненадлежащего оказания медицинской помощи, обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями надлежащего качества.

Подводя итоги заседания коллегии, и.о. руководителя следственного управления поставил перед сотрудниками конкретные задачи по сохранению положительных тенденций в работе, улучшению качества следствия и повышению профессионализма работников.

Кроме того, в ходе мероприятия и.о. руководителя следственного управления вручены награды за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, многолетнюю и эффективную службу, достижение высоких показателей в работе сотрудникам аппарата и территориальных следственных отделов следственного управления. В поздравительном слове он отметил, что это радостное событие сочетает в себе торжественность и величайшую ответственность быть достойным служению на благо Отечества и всеобщей справедливости.

СУ СК РФ по Мурманской области