Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов г. Полярного ЗАТО Александровск на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жителя города задолженности по налоговым платежам в размере более 37 тысяч рублей.

Мужчина не спешил рассчитываться с долгами. Судебный пристав, с целью побуждения должника к оплате, вынес постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.

Только после того, как должник не смог осуществить свою загранпоездку, благодаря принятым мерам службы судебных приставов, он явился к судебному приставу, требуя объяснений. Получив разъяснения о порядке исполнения требований исполнительного документа, должник принес свои извинения за грубость. Кроме того, он погасил долг в полном объеме, что позволило ему выехать за границу.

На этом история не закончилась! Наученный горьким опытом, мужчина, являясь директором организации, проверил работников на наличие у них долгов. Для этого он воспользовался «Банком данных исполнительных производств», расположенным на интернет сайте www.fssprus.ru. Работников, у кого была задолженность, заставил погасить ее.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области