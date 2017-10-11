В Мончегорске водитель сбил двух подростков

Елена Ястребова.



ДТП в Мончегорске. Сегодня рано утром в городе металлургов водитель сбил 13-летних подростков. Как выяснилось, девочки решили сократить путь и перебежать дорогу в неположенном месте. К счастью, обошлось без трагических последствий. Школьницам оказали помощь амбулаторно. По статистике, в нашей стране ДТП с участием пешеходом не редкость. Основная причина — это элементарная лень дойти до пешеходного перехода. Даже родители с маленькими детьми пытаются перебежать проезжую часть, тем самым подвергая себя и малышей опасности. Но и сами водители тоже бывают виноваты — нарушают скоростной режим во дворах и на дорогах и не всегда внимательны.





