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11.10.2017 10:04

Уровень шума – под контролем

Мурманский морской торговый порт установил в жилой зоне города автоматическую станцию мониторинга шума.
Специальный комплекс SV 277 разработан российской компанией «Алгоритм – Акустика». В качестве первичного преобразователя в станции используется высокочувствительный микрофон, защищенный от воздействия внешней окружающей среды: дождя и снега, ветровых нагрузок, перепада температур.
Комплекс на основе прибора Алгоритм - 05 выполняет одновременные измерения большого количества акустических параметров. Данные измерений в режиме реального времени передаются по сети Интернет и отображаются на мониторе главного диспетчера порта. Кроме того, эти результаты автоматически записываются в историю с шагом записи до 2 миллисекунд.
В случае если показатели уровня акустической нагрузки будут приближаться к верхней границе установленных санитарными нормами значений, диспетчер сможет оперативно принимать меры по выявлению источника шума и нормализации рабочего процесса.
Введение в эксплуатацию станции мониторинга шума стало очередным шагом мурманских портовиков по внедрению на предприятии системы экологической диспетчеризации.
Ранее в ПАО «ММТП» усилили контроль за состоянием атмосферного воздуха, сделали его непрерывным и круглогодичным. Подрядчиком портовиков по организации мониторинга выступила компания «SGS Восток Лимитед» - SGS – мировой лидер в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации. Специалисты компании уже установили электронные пробоотборники воздуха как на территории ПАО «ММТП», так и в припортовой зоне. Информация с электронных датчиков каждые 10 минут считывается и передается на центральный сервер, что обеспечивает получение данных объективного контроля в режиме реального времени.
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