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11.10.2017 17:00

Муниципалитеты региона получат около 9,5 млн рублей на содержание детей в семьях опекунов

Елена Ястребова.

Опекунство в России, да и за рубежом, считается благородным делом. Взять в семью приемного ребенка решится не каждый. Да и собрать все документы бывает не так уж и просто. Но для северян, которые действительно хотят позаботиться о малыше, это не имеет никакого значения. В Заполярье проводятся встречи с такими семьями, на которых они могут получить профессиональный совет, литературу. Так, региональное министерство образования и науки предоставило муниципалитетам области пособие около 9,5 миллионов рублей на содержание детей в семьях попечителей и приемных семьях.

Так, в Терский район направлено - 798 000,00;

В г.Оленегорск - 1 350 000,00;

город металлургов - 2 000 000,00;

Ковдорский район - 3 500 000,00;

г.Кировск - 1 850 000,00.

В прошлом году общая численность ребятишек, оставшихся без попечения родителей, в регионе снизилась по сравнению с 2015 годом на 5,6 %.

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