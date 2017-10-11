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11.10.2017 16:20

В апатитском СИЗО-2 осужденные учились самопознанию с помощью арт-технологий

Сотрудники воспитательного отдела следственного изолятора №2 города Апатиты, используя арт-технологии, провели с осуждёнными отряда хозяйственного обслуживания практическое занятие «ПРОстранствие».

Главной целью таких занятий является профилактика эмоционального выгорания осужденных в условиях социальной изолированности.
Осужденные отряда хозяйственного обслуживания имели возможность выразить свои фантазии, рисуя аэрозольными баллончиками с акриловыми спрей-красками. Арт-терапия предполагает, что таким образом можно проявить свои творческие способности, а также гармонизировать свое эмоциональное состояние через развитие способности самовыражения и самопознания.
По словам сотрудника воспитательного отдела по работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными СИЗО-2 Евгения Тимофеева, данное мероприятие в следственном изоляторе проходит не первый раз и всегда вызывает огромный интерес среди участников. Тематика рисунков осуждённых всегда своеобразна. Фантастические или космические пейзажи завораживают и вызывают искреннее удивление наличию скрытых талантов у начинающих художников. Сами же работы, выполненные в технике «Space Painting», некоторые участники дарят своим родственникам. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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