Вчера вечером в Кандалакше горела квартира

10 октября 2017 года в 21 час. 27 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании квартиры по адресу: г. Кандалакша, ул. Фрунзе д. 7. В результате пожара в одной из комнат обгорел диван на площади 5 кв.м. и пол на площади 1 кв.м. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения (9 человек личного состава, 4 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.

Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»

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Главное управление МЧС России по Мурманской области